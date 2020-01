Mark Rutte heeft een universitair geschiedenisdiploma, maar liever bestuurt hij het land. Peter R. de Vries heeft een havo-diploma, maar liever heeft hij gewoon overal verstand van. Rob Jetten heeft een bestuurskundediploma, maar liever poept hij de democratie in de mond. Francisco van Jole heeft een hbo-diploma, maar liever is hij piccolo. André Hazes is vast ook wel een keertje op school geweest, maar liever werkt hij in de ouderenzorg. Frits Wester heeft geen journalistiekdiploma, maar liever drinkt hij gewoon een pilsje. Sander Schimmeldinges doet een tijdschriftje, maar liever komt hij op tv. Tom Dumoulin heeft een vwo-diploma, maar liever wint hij de Tour de France. Joram van Klaveren heeft een universiteitsdiploma, maar liever is hij strijder van Allah. Lil' Kleine heeft een veterstrikdiploma, maar liever is hij de op drie na beste coach van The Voice of Holland. Mandy Slim heeft een winnarescertificaat, maar liever is ze gewoon prachtig.

En toch kunnen ze geen van allen tippen aan Lisa de Weijer. Zij heeft een hbo-diploma, maar liever bakt ze frietjes (ze neemt de friettent van Wil van den Berk in Udenhout over).