Bij een nieuwe luchtaanval afgelopen nacht op een konvooi van de Popular Mobilisation Forces (PMU, Hashed al-Shaabi in het Arabisch), een koepelorganisatie voor door Iran gesteunde Sjiitische milities in Irak, zijn in Taji ten noorden van Bagdad minstens zes leden omgekomen en drie zwaargewond geraakt. Het is alleen nog onduidelijk wie er het leven lieten, en wie achter de aanval zat. De berichten kwamen in een heel vreemde volgorde naar buiten.

- Iraakse staats TV meldde de aanval.

- Het Iraakse leger meldt aan Sky News Arabia dat er helemaal geen luchtaanval is geweest.

- De VS ontkent elke betrokkenheid.

- Vervolgens verschenen berichten dat het een konvooi van specifiek de Imam Ali Brigades betrof, en dat hun kopstuk Shibl al-Zaydi gedood was.

- De PMU zelf bevestigt de aanval wel, maar meldt dat het een medisch konvooi betrof en er geen kopstukken gedood zijn, en ontkent specifiek de dood van kopstuk Shibl al-Zaydi.

- Een officieel account van de Iraakse strijdkrachten Twittert dat "Het Joint Operations Command ontkent wat sommige media gisteren hebben gemeld over het plaatsvinden van een luchtaanval, gericht op een medisch konvooi van de Popular Mobilization Forces in het Taji-gebied (...) en roept op tot nauwkeurigheid bij het overbrengen van informatie en waarschuwt tegen het verspreiden en publiceren van geruchten, vooral op dit moment."

Mocht het toch kloppen dat Shibl al-Zaydi (links) gesmoke'd is, dan zijn in drie dagen de drie onderstaande Iraanse (proxie)kopstukken uitgeschakeld. De middelste is natuurlijk Soleimani en die rechter z'n deputy commander Abu Mahdi al-Muhandis. Enfin, wij kijken alvast met geknepen ogen naar Bibi.