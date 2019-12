Horizontaal

3. Gepakt in Dubai (7+5)

5. "In opspraak" na Stijlloze WOB (4+6)

9. 50.000 leden, dat is toch _ (9)

10. Is het gezicht van radicaal rechts volgens de Volkskrant (3+16)

13. Was een slachtoffer van Malek Fostok aan het vangen (7)

14. Gestopt met dichten (5+7)

16. Gestopt met acteren (6+5)

19. Toch geen directeur Haga Lyceum (6+3+5)

24. Epstein (5+4+7)

26. Weg (4)

27. Vroem vroem volgend jaar (9)

28. Wél effect, geen commissievoorzitter (11)

29. Zoveel zetels zat GeenPeil ernaast (3)

30. Nooit meer, met dank aan de vvd (13)

31. Was de Tramschutter in 2011 (13)

34. Hou je bek en _ me (3)

35. "Moe" (5+6)

36. Liet wapen in ambtswoning slingeren (6+1)

37. Konden trekkers prima op (9)

40. Gestopt met darten (6)

41. Ex-staatssecretaris van Overige Zaken (4+7)

Verticaal

1. Zeg je als je Thierry dood wilt schieten (3)

2. Kostte 1 miljoen, maar dan had je ook niks (18)

4. Bemoeide zich er wél mee (3+9)

6. Loog Mona Keijzer over (4+12)

7. De grootste op 20 maart (3)

8. De grootste op 23 mei (4)

11. Gestopt met mode (4+9)

12. Spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond (3+3+7)

15. 70x vergeten in Hawija (11)

17. Haar dromen zijn gestolen, en haar jeugd (5)

18. Werd Turkije uitgezet vanwege een fout vriendje (3+7)

20. Douze points (6+8)

21. CRISIS CRISIS CRISIS (8)

22. Zongen ze wel/niet in Urk (7+7)

23. Staat de H. voor in 'Hondenuitlaterkiller' (7)

25. Zat zeven mensen in één jaccuzi (5)

32. Gestopt met bakken (7+4)

33. Is het gezicht van radicaal rechts volgens de Volkskrant ook (10)

38. T.E.R.U.G. (5)

39. Is de boer (2+5)

40. _verbod, gehandhaafd door Algemeen Dagblad (6)

NB De "IJ" schrijven wij als 2 letters, dus I en J

PDF Hierrr