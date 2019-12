Mokkels.nl is dood, en daarmee ook het onvolprezen Mokkelforum. De oewebsite waar je iedere A-lijst BN-er (v) kon vinden (en B/C/D/E tm Z BN-ers trouwens ook). Tieton van Katja Schuurman? Kondt van Yolanthe? Slipjes op de enkels bij Bridget? Floortje Dessing halfnakend van uw geld op een Thaise massagetafel? Boobies van Eva Jinek? Stond allemaal open en bloot op Mokkels.nl. Als een soort Wayback Machine van het land dat we ooit waren. Maar Mokkels.nl is niet meer, en heeft nu een andere naam. Hele stomme naam. Gaan we niet noemen ook. Sterf maar met je preutse gepruts en pleurt op naar een Hoofddoekjestentoonstelling in Schiedam. Nee, dan liever VIDCAPS.LIVE. Een automagische bot die dagdagelijks alle mokkels van de televee screenshot en in een gigantisch archief knalt. Oké, je krijgt dan Simone Weimans, Annechien Steenhuizen en die tuthola van Knevel. Maar gelukkig ook onze lieftallige SYLVIE MEIS IN EEN RODE BIKINI. Fapf fapf.