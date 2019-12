Wij bij de GeenStijl hebben keurig een foto-abonnementje bij ANP, en als we ander materiaal gebruiken zoeken we rechtenvrij/CC, of betalen we de maker. We doen dat alhier gewoon netjes. Soms gaat het echter mis, en krijgen we een fotoclaim voor een auteursrechtelijk beschermd werk dat we per ongeluk gebruikt hebben. Soms is dat een vriendelijke vraag en een normale fotovergoeding. Soms is dat een dreigbrief en een absurd bedrag.

Vorige maand kregen we d'r eentje in de laatste categorie, die ons de roze wenkbrauwen deed fronsen: De Beeldunie eist 500 euro voor het gebruik van een foto van de geliquideerde advocaat Derk Wiersum. Die foto was afkomstig van zijn eigen website (hier via Wayback), en er stonden geen rechten bij vermeld. We dachten, gezien de amateurkwaliteit en de beeldbewerking, dat het om een eigen foto ging en gebruikten het beeld binnen het citaatrecht in dit topic bij het actuele nieuws over zijn tragische dood. Het was de enige die we konden vinden.

Nu blijkt dat De Beeldunie het origineel van de foto (gemaakt door Ilya van Marle, in een serie voor het bureau van de advocaat) op de dag van de moord (18 september) in een portretreeks online te koop heeft aangeboden. Let wel: de foto's stammen uit maart 2015 en waren voorheen niet voor breder gebruik te koop. Natuurlijk moet de fotograaf zelf weten of ie ze nu wel te koop aanbiedt. Want de een z'n dood, en zo. Maar dat er daarnaast ook nog met terugwerkende kracht en op hoge poten fors opgeblazen boeteclaims worden verzonden voor een foto die door diverse media (zonder bronvermelding) is gebruikt, dat is best een beetje ranzig. Vinden wij.

Dus wij terug mailen: "We zijn van harte bereid een normale, standaard licentievergoeding voor het gebruik van de foto te betalen, en we zijn evengoed bereid om de foto in zijn geheel offline te halen nu blijkt dat de rechten bij iemand anders dan het slachtoffer liggen. Maar we vinden uw poging om op deze wijze een schadevergoeding te scoren de rug van een vermoorde raadsman tamelijk schaamteloos."

Nou. Van zo'n compromis geen sprake. De Beeldunie wil gewoon de schadevergoeding bovenop de licentievergoeding (normaal zo'n 75 tot 125 euro). Ze doen dit naar eigen zeggen bij meer media die de foto in het kader van de vrije nieuwsgaring en het citaatrecht hebben gebruikt, dus lopen ze lekker binnen over de rug van een vermoorde raadsman: Tele, RTL, OB, Linda, AT5, Trouw met foutieve bronvermelding, evenals De Limburger. Ook Advocatenblad gebruikt 'm zonder bron, en zouden ze condoleanceregister.nl ook aangeschreven hebben? Vergeet ook de BBC niet! Daarnaast nog talloze andere titels, kleinere crimesites & nieuwsblogs en natuurlijk de politie, in een filmpje. Lekker cashen voor Marjon Kuijs, de Inez Weski van de fotomaffia (die dit vaker doet, ook voor veel meer geld.)

Nou. Die 500 euro zal allemaal wel, en is uiteindelijk betaald. En fotografen hebben recht op licentievergoedingen. Maar dit onfrisse opportunisme (mailtje) van De Beeldunie wilden we gewoon eens ff niet onbenoemd laten. We hebben nog voorgesteld om die 500 euro in het studiefonds voor de kinderen van Derk Wiersum te storten. Maar Marjon Kuijs van de Beeldunie wil de poen gewoon zelf hebben (zie screenshot onder).

Dus plaatsen we hier maar een doorverwijzing naar de Stichting Derk Wiersum, waar we zelf ook nog een bedrag in gedropt hebben.