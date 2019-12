Het Horrorjaar 2019 in 161 Foto's

Gefeliciteerd Creil. Jullie zijn door Reuters uitverkozen Nederlandje te vertegenwoordigen in het jaarlijkse fotojaaroverzicht van superbelangrijke Reuters Pictures, met de foto linksboven. Allemachtig prachtig achtentachtig natuurlijk, vooral als je bedenkt dat die tulpen maar een paar weken staan (half april - begin mei), en die vele windmolens in de NOP het hele jaar. Enfin, veel stereotiepe inkoppertjes weer, en veel politiek natuurlijk (Israël, Jemen) en heul veul religie. Eén keer raden wie er bij Zweden staat! Juist. REUTERS ONE YEAR.