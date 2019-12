Operatie BoerBarossa is van de baan. De Farmers Defence Force heeft de geplande D-Day op 18 december uitgesteld na de uitspraak van de rechter dat de supermarkten niet geblokkeerd mochten worden. Generaal Mark van den Oever kondigt aan dat hij in hoger beroep gaat tegen de uitspraak en roept zijn troepen op ondertussen af te zien van acties. Hoeveel kan een mens vergeten zijn in 75 jaar.

Bouwers gaan wel door?

UPDATE - Boeren in chat blijven boos, willen alsnog actie

"STRIJDERS"