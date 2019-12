Keken we dit weekend nog 'The Post' met Tom Hanks en Meryl Streep over hoe familiebedrijfje dat net IPO'de The Washington Post in 1971 de 'Pentagon Papers' publiceerde, nadat dat Nixon The New York Times het zwijgen op had gelegd. Daaruit bleek dat de VS eigenlijk altijd al wist dat een overwinning in Vietnam onmogelijk was, maar toch bleven ze hun jongens sturen om de vernedering van een terugtrekking uit te stellen. En vandaag doen ze eigenlijk ongeveer hetzelfde maar dan over Afghanistan en zonder dreigende bankroet. Conclusie: de VS hadden vanaf het begin geen idee wat nu eigenlijk het einddoel van hun aanwezigheid was, en wisten bovendien dat de bezettingsoorlog niet te winnen viel, omdat de Kabuls overheid even corrupt als incompetent bleef.

Nou, wie zag dat nou aankomen behalve iedereen die wel herinnerde dat de Taliban (die in 1994 nog vrolijk in Texas op bezoek kwamen) helemaal niet de oorspronkelijke vijand was, en dat het enige oorspronkelijke doel luidde Al-Qaida Afghanistan als thuishaven te ontzeggen. Maar goed, nu dus hier een prachtige optekening en ordening van 611 documenten plus zes artikelen gebaseerd op alle bevindingen uit memo's, communiqués, voorheen geheime documenten en bierviltjes. Na de breek uiteraard de beste Afghanistan-docu ooit, namelijk VICE's This Is What Winning Looks Like (quote van een Amerikaanse generaal die z'n troepen toespreekt) uit 2013.

Mogelijk de beste VICE conflict-docu ooit