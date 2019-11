Ach, je bent ambtenaar, het is 15:50 uur dus je hebt nog tien minuten voordat je van de arbodienst naar huis moet, en je bent de baas nog een fictieve straatnaam schuldig. Ja, dan graaf je maar eventjes in de PvdA-ideeënbus die in de kantine op tafel staat, en daarna ben je er al snel uit natuurlijk. Ah, 16:00 uur, nu lekker naar huis. De kantoordeur uit en de Maiwand de Thuisblijflaan op naar rechts, bij het Dennis Honinghof naar links, eventjes rechtdoor op de Ismaïl Ilgunstraat en dan ben je er. Home is where the heart is, morgen weer een dag!