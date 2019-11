Eric Wiebes, de Sloper van Amsterdam, de Verwoester van Groningen en de Leugenaar van de Belastingdienst, die Eric Wiebes dus, wijst naar houtkachels, palletkachels en barbecues als grote vervuilers. En houdt zijn collega's voor dat ze hun handen daar niet aan durven branden. Aldus de taalvirtuozen van BNR.

Terwijl er miljarden tonnen aan - per stookolieboot aangevoerd - Canadees oerbos in gesubsidieerde biomassacentrales worden gepropt... terwijl er tonnen aan kletsnatte takken, GFT-afval en drijfnatte houtsnippers in kleine stookcentrales worden geduwd... wordt De Eerlijke Stoker met zijn twee jaar gedroogd zelfgekapt, gezaagd, gekloofd, gestapeld haardhout, van eigen erf GEPAKT.

Er komt een dag dat de ministeries, provinciehuizen, gemeentehuizen en Stopera's massaal in de hens gaan. Wat zullen we het lekker warm hebben. Jarenlang.