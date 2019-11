Wie is hier nou de snackbar? Gij of ik?

Bericht aan alle overvallers van Nederland, en vooral aan alle overvallers van Den Haag: je moet niet fucken met Edsel van De Jong Snacks op de Erasmusweg. Dan smijt ie namelijk een zoutbus in je mik, zoals Edsel volgens de snackbar gisteravond bij de overvaller in deze video deed. "Wij zijn TROTS op onze HELD EDSEL die ons hiervoor speciaal al jaren helpt bij het afsluiten!! En wat een HELD! Welke lafaard doet dit terwijl wij ons de hele dag uit de naad werken om voor al onze klanten lekkere Dikke Kezen en patatjes te bakken?!?! We hebben nog betere beelden etc. ,omdat wij hele goede digitale camera’s hebben die heeft de politie nu!" De politie is op zoek naar een 18-jarige jongen met 'vermoedelijk' een donkere huidskleur. Zin in friet nu.