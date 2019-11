“Student Archers take position to battle police after writing their last words”, volgens het bijschrift

Bron onbekend, dus we lopen het risico op een fotoclaim, maar hee - je moet wat over hebben voor je vrijheid. Zoals de studenten in Hong Kong, bijvoorbeeld. Deze democratische demonstranten tegen communistisch Peking zijn al het hele weekend omsingeld in hun Polytechnische universiteit (maps), maar weren zich kranig met gekatapulteerde molotovs, pijl & boog en ander ingenieurs-in-opleiding waardig wapentuig. De politie doet standaardmiddelen traangas & waterkanon, maar dreigt inmiddels ook met scherp te gaan schieten.

De universiteit is bepaald niet blij met de verbouwing van de campus tot Uprising Central: "Universities are not battlegrounds for political disputes and should not be drawn into violent confrontations. PolyU strongly condemns the occupation of the campus by the people who commit acts of violence and demands that they leave immediately", leest dit statement. Eerder werd er al opgeroepen "to stop all dangerous or unlawful activities and leave immediately." Maar ja, omsingeld dus, en de politie is AR15's aan het schouderen.

Serieuzemedia-liveblog bij de voormalige kolonialen van The Grauniad, Meer offbeat & real life berichtgeving in deze Reddit flair, een bewegende samenvatting van katapults, pijlen en brandende ME-busjes in de video hieronder, meer video, een livestream en een heleboel freedom fight photos na de breek. LIBERTY OR DEATH!

Knutsel-Katapult!

Nog een samenvatting:

Livestream: