Bij de SGP wachten ze al jaren op de dag des oordeels, dus waarom zou je niet nog even 140.000 euro extra in je zak steken als je toch bezig bent. Dat dacht partijvoorzitter Peter Zevenbergen ook, maar dat was buiten het Achtste van de Tien Geboden 'Gij zult geen wachtgeld graaien' gerekend. Vandaag treedt Zevenbergen af met weinig Bijbelse teksten als 'door de discussie kwam zijn functie onder druk te staan'. De Val van Lucifer Zevenbergen heeft nog behoorlijk lang geduurd, want er was bij zijn aanstelling al gedoe om zijn rekkelijke interpretatie van de schrift van het ambtenarenreglement. Er keek een accountant naar en die zag dat het goed was. Toen keek er een wakkere ND-journalist (ook christelijk, maar tradtitioneel CU, red.) naar en die zag dat Zevenbergen iedere maand 1450 euro in zijn zak steekt zonder er iets voor te doen. Het lijkt soms net een gewone partij, die SGP.