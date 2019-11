We kunnen het helemaal filosofisch maken, over hoe een man op hoge leeftijd nog een Nederlandse vrijzinnigheid en openhartige oprechtheid in zich draagt, terwijl de Azijnbode die hem interviewt zelf is vastgelopen in de bekrompen dogma's van de linkse woke culture waarin humor racisme is en islamkritiek racisme is en de grapjes van Wim Kan ook al racisme zijn. Maar het is zaterdag, we hebben een spijker in de kop van de vrijmibo, dus we laten de woorden van Gerard Cox (Volkskrantlezer) lekker voor zich spreken, want hij laat zich ondanks de ergerniswekkende deugvragen van Fatima Dakmar Sara Berkeljon geen policor dwangbuis aanmeten door zijn eigen krant. Bovendien vindt hij die Wilders trouwens een lul. Zoals iemand op twitter opmerkte: "Ik ben het niet altijd eens, maar deze nuchterheid.....wat mis ik die." Sja, ooit was die heel gewoon.