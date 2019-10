Lieve juf Bianca, wat doe je jezelf in godsnaam aan. Er is een lerarentekort en scholen waar kinderen wel leuk zijn staan om je te springen.

ONTLUISTERENDE column vandaag in de enige krant die we vertrouwen namelijk Groot Vlaardingen. Want dit is blijkbaar het resultaat als brave speciaal onderwijs-schrijfjuffen één keer een column-workshop bij AD-columnist Carrie Jansen volgen. Dan is het hek dus echt van de dam:

"Ik voorkom dat Alfred en Mohamed elkaar het ziekenhuis in trappen. Gewoon, door er tussen te staan. Dat het gestrekte been van Alfred mij op mijn enkels raakt, neem ik voor lief. Of op zijn minst, ik ben eraan gewend geraakt. Het is normaal. Ik kijk er simpelweg niet meer van op. Just another day. Meerdere keren per dag krijg ik te horen dat ik een kankerjuf ben. Of wijf. Kankerwijf. Ik moet vooral doodgaan. Bij voorkeur zo snel mogelijk. Als het even kan dan ook graag aan kanker. Ik slik. Ik tel. Ik ga door. Drie jongens vechten elkaar door de klas. Ze belanden plots achter mijn bureau. Ik schrik. Ik hef mijn arm op en duw. Ja, ik duw. Een paar dagen later zal blijken dat ik bij het schoolhoofd moet komen. Er ligt een klacht."

Nou, Bi, wij vinden je vooral een topwijf en vinden dat je moet doorgaan. Maar niet op die school, want dan is dát op slapen na 4/5 van je leven. Jongens, graag in de comments wat steunende woorden, en vertel die beste juf vooral even dat ze écht beter verdient en gewoon d'r spullen moet pakken. Ze heeft trouwens ook een sympathiek eigen blog Morgenblond.