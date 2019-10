Forum voor Democratie is tegen CETA. Maar Henk Otten is geen onderdeel meer van FvD, en niet in alles automatisch een carbonkopie van Team Thierry. Hoe denkt Henk over CETA? Geen idee. Goed moment om het hem eens te vragen. Want de PvdAsscher heeft zich tégen verklaard, dus nu is er een virtuele meerderheid in de Senaat om het onzalige 'corporations are people, too'-achtige EU-verdrag weg te stemmen. Maar het woord van de PvdA is zo broos, dat kun je al breken door het met een plastic traptrekkertje te overrijden. Als Rutte een inlegvelletje in het verdrag legt om Asscher te paaien, kan hij politieke punten pakken en krijgen wij alsnog die plofkip van een verdrag geserveerd door een Canadese premier in driedelig oberkostuum & blackface. (Duiding.) Kortom, tijd om eens te informeren of we Henk de Tank op de handelsroute kunnen parkeren. Dus heeft de Anti-CETA-petitie-pagina een Otten Update gekregen: je kan nu zowel Groep Otten als de Onafhankelijke Senaatsfractie vragen wat hun positie is op CETA. Informeer vooral ff bij ze.