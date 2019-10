Groene stroom, die eigenlijk bruin is, gemaakt door die innovatieve kenniswereld die we kennen als 'de agrarische sector'.

Persbericht: Groene stroom voor 6.000 huishoudens uit varkensstront

Mestbewerkingsinstallatie Bernheze de duurzaamste van boeren in Europa

Bernheze is één van de gemeenten met de meeste intensieve veehouderijen van Nederland. Bierborstel, melkwei en chocoladeresten uit de regionale voedselfabrieken zoals Mars, Campina, Heineken en Bavaria zijn er van oudsher kostenefficiënt en voedzaam veevoer voor varkens. Veehouderijen floreren juist hier vanwege de lage voerkosten. De voedingsindustrie eveneens vanwege haar lage afzetkosten voor reststromen. Zoveel dieren in Bernheze produceren meer mest dan de boeren zelf kwijt kunnen op hun land. Daarom bedachten 27 veehouders uit deze regio zelf een ingenieuze mestbewerkingsinstallatie. Door te investeren in een nieuwe innovatie voor waterzuivering is: “Duurzaam Landleven Bernheze” nu de één van de duurzaamste mestbewerkingsinstallatie van Europa. Dat wordt gevierd met een grote open dag op 27 oktober aanstaande. Iedereen is welkom.

Energie voor 6000 gezinnen en organische kunstmestvervangers uit mest

27 veehouders in de regio Bernheze ontwikkelden zelf een mestbewerkingsinstallatie, waarin ze 60.000 ton mest omzetten naar waardevolle duurzame eindproducten: groene stroom, organische mest en schoon water. Dat doen ze met behulp van speciale bacteriën en een klein gedeelte organisch afval dat niet geschikt is voor consumptie. Grote biogasverbranders zetten het biogas om in warmte en groene stroom voor maar liefst 6000 huishoudens (de helft van alle huizen in de hele gemeente Bernheze). De warmte die de boeren produceren, gebruiken ze zelf om de organische mest later te verwarmen en een deel van de mest te drogen tot hoogwaardige organische mestkorrels. Daarmee voldoet de organische mest aan strenge hygiëne-eisen voor de export van mest naar het buitenland.

Nieuwe filter- en osmosetechniek maakt schoon water uit mest

De boeren halen 70% water uit hun mest. Via een nieuwe investering in een innovatieve filter- en omgekeerde osmose-installatie bewerken ze de dunne mest voortaan tot zuiver water. Daarmee reduceren de boeren hun mestvolume in één klap tot 70% van het oorspronkelijke volume. Ze besparen daardoor ook 70% van de oorspronkelijke transportbewegingen. Dat is goed nieuws voor het verkeer, de natuur en het milieu. Deze nieuwe innovatie maakt de al bestaande installatie van boeren uit Bernheze in één klap tot de duurzaamste in Europa.

Duurzame mestbewerking is goed voor mens, plant, dier en milieu

Tijdens de open dag willen de boeren uit Bernheze laten zien dat duurzame mestbewerking belangrijk is voor mens, plant, dier en milieu en dat het bijdraagt aan kringloop landbouw. Het levert duurzame energie, belast de omgeving niet en voorkomt dat mest naar de neus (geur), longen (gezondheid), de bodem, lucht of het water (milieu) gaat. De organische mest uit Bernheze is veel gevraagd in land- en tuinbouwgebieden in Duitsland, Frankrijk en Oost-Europa. Daar is juist een tekort aan mest. De Bernheze organische mest gaat chemische kunstmest vervangen en verbetert de bodem. Nieuwe bomen, planten, groenten en fruit kunnen ermee worden gekweekt.

Tijdens de open dag op 27 oktober is iedereen welkom. De open dag wordt gehouden aan de Nieuwe Steeg 2 in Heeswijk-Dinther van 11.00 tot 16.00 uur.