Natuurlijk niet kijken als je de single player als een volledige verrassing wilt beleven. Wel kijken als u daar geen zin/tijd/geld voor heeft, maar toch even wilt zien waar de lat eind 2019 gelegd is. Grafisch, zeker in de schemer/duisternis natuurlijk weer fenomenaal. Maar zo'n dingetje als twee helikopters die 30 seconden stil hangen om de troepen eruit te touwen, en dan twee vijanden nog geen 30 meter verderop die alleen zeggen "iets" gehoord te hebben. Dat vinden we dan weer moeilijk. Meer gaan we niet verklappen, want meer willen we zelf eigenlijk nog niet zien namelijk.