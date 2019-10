Hoppa we hebben er weer een, in navolging van de Lambo-crasher! Een poepvervelende trouwstoetloser die zijn stomme huurbolide in de prak jengelt. Nu is het weliswaar zonde van de Mercedes, maar die bak zat toch al in de verhuur en was dus toch al veroordeeld tot een leven lang ellende, ongemak en onnodig claxongebruik. Deze brokkenpiloot in Rotterdam had niet eens een rijbewijs. "Ze deden heel stoer, continu van weghelft wisselend", aldus een ooggetuige. Karma is a bitch, toetersukkel. Volgende keer gewoon weer lekker in de Fiat Panda van je pappie.