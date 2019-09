Het Britse Supreme Court heeft bepaald dat de opschorting van het parlement door Boris Johnson illegaal is. Dat betekent dat het Lagerhuis, dat eigenlijk niet zou mogen vergaderen tot de Queen's Speech op 14 oktober, nu toch mag vergaderen. Lekker nieuws voor John Bercow ook, want hij mag nu wat langer Order! Order! roepen tot hij op 31 oktober opstapt als Speaker of the House. Dit betekent dus nog een nederlaag voor de regering-Johnson, die maar blijft verliezen en nog een douw krijgt van de rechter, omdat hij de Queen misleid zou hebben. Maar de echte verliezer is natuurlijk iedereen die op 23 juni 2016 naar de stembus ging en nog steeds wacht op het uitvoeren van de uitslag.

UPDATE: Reactie Boris: 'Oneens met de uitspraak, maar we zullen ons eraan houden.'

Events, dear boy, events