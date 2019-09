Jippie. Een witte oude mannen fittie! Henk Spaan van FC Parool tikt Johan Derksen (Cambuur, Veendam, FvD) helemaal gek en door de benen. En vanavond om 20:30 uur is de return bij Veronica. Wat een affiche! Toch weer gratis 5 minuten comedy gold bij Veronica Inside. We gokken René van der Gijp (foto onder) met een hilarische anekdote over Henk Spaan uit een ver en vergeten verleden. We kijken!

Gijpbo. Uw ergste nachtmerrie

Bron: gevonden in een oude nieuwe Revu