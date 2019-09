Ego Jinek is naar RTL verhuisd en de huiskamervraag van zes miljoen ± vier ton is of de NPO1-afstemmende bankaardappel met haar meeverhuist naar haar nieuwe late-commercialbreak-night-commercialbreak-talk-commercialbreak-show. (Wij denken van niet, zo goed is Eef niet.) Mocht dat avontuur nou op de zandbank van de lineaire televisiegeschiedenis stranden, dan hebben we alvast hoopgevend nieuws voor Emo Jinek: ze kan altijd meedingen naar de Charles Groenhuijsen Schnabbel Bokaal. Hoe we dat weten? Omdat we de huidige wisselbekerhouder hebben gespot in een persbericht: Twan Huys doet het dagvoorzittercircuit. Dat klinkt als een pornotitel voor bubbelgeaarden, en dat is het ook: de meest recente miskoop van RTL is heden ten dage in te huren als ober van het plastic soep-dilemma: "Het congres wordt gepresenteerd door journalist en tv-presentator Twan Huys en de dag wordt afgesloten met een rondetafelgesprek dat wordt geleid door Twan Huys samen met Liz Bonnin." Kaasstengels kaartje hierrr verkrijgbaar, voor die anderhalve Limbo met chauvinistisch sentiment die Twan echt heel erg mist op de treurbuis. Maar hee, het hoeft niet zo te eindigen. Eva kan ook altijd nog ambassadrice worden van de Clinton Foundation natuurlijk...