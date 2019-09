A) Pia Dijkstra Cam om te kijken of er nog organen in de Bonus zijn

B) Ranzig nieuw realityformat John de Mol. Hij kijkt wat mensen kopen in de supermarkt, en in de verpakking zit ook een camera, en in het product zit óók een camera. Zo kun je het hele aankoop- en eetproces LIVE volgen net zolang tot de bespiede persoon de camera weer heeft uitgepoept - wow kijkcijferssss

C) PVV installeert spycams wegens nastreven boerkaverbod

D) AH introduceert 'Winkel-VAR'. Als iemand per ongeluk een potje augurken laat vallen en er weer zo'n chagrijnige gozer op een kruidenierszamboni de vloer moet dweilen, komt de 'Winkel-VAR' in actie. Wie was er schuldig aan het vallende potje augurken? De 'Winkel-VAR' zit in een busje in Zaandam.

E) Psst psst he meisje heb je cam?

F) S.Pellegrino heeft kotsbeu van alle mensen die op de etiketten schrijven 'San is vies, Spa niet'

G) Overheid bespiedt het volk en dat terwijl 1984 geen handleiding was

H) Anders, namelijk...