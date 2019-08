Ontmoet onze toekomstige vrouw @Michelle "Cardboard Shell" Lesco. Wat ze voor de rest kan weten we niet maar eten kan ze wel. Fast forward naar 3:55 voor de mayo-moord. "Mayonaise is delicious but in large quantities not so much, so I hope I'm hoping I don't get grossed out in the three minutes I have." Kijk, hier onderscheidt de strateeg zich al van de luttele voetsoldaat: regeren is vooruit zien. "She champions titles for fastest time to eat a bowl of pasta (mmm, carbs!) at 26.69 seconds, fastest time to eat a hot dog with no hands at 21.60 seconds, and most mayonnaise eaten in three minutes at 2,448 g (86.35 oz) – which is the equivalent to 3.5 jars." Nou, spreek dan nu of zwijg voor eeuwig, want wij stappen in het bootje. En ligt het aan ons, of voert het onderstaande plaatje en dan vooral dat paardje wat wel weer het kleinste paardje ter wereld zal zijn u ook terug naar ongeveer 1993?