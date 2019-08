Bovenstaand is dan misschien de hoogste resolutie waarin de verklaring beschikbaar is, wereldleiders en opiniemakers hervinden elkaar in hun wens tot vrede nadat natiestaat Nauru besloot zich tegen het dossier aan te bemoeien.

Frank van der Linden en nog een Palestijn

"Weet je, ik was gewoon al die tijd jaloers dat Anne Frank wel een dak boven 't hoofd had, maar het is tijd de bijl te begraven. Niet letterlijk natuurlijk, ik verkoop hem liever aan de Dump, de schoorsteen die ik niet heb moet immers roken."

Hassan Nasrallah, directeur stichting Hezbollah

"Jongens, er is een tijd van komen en een tijd van gaan en de rest van de uitspraak ken ik niet maar de joden zijn de kwaadsten niet joh, geef ze Damascus ook gewoon."

Ayatollah Khamenei, yield manager Carpetright Spijkenisse

"Weet je, er liggen twee hele landen tussen mijn achtertuin en Jeruzalem Jodenstad, waar maakten we ons nou eigenlijk druk om al die tijd. Jongens, hijs die vlieg fier en bel ons trouwens ff als je die Mahdi tegenkomt, begint wel wat lang te duren inmiddels."

Ismail Haniyeh, kapitein SCF Hooligans

"Hamas Hamas Hamas, in Jeruzalem groeit weer gras! Ja, terwijl ik hier sta in deze JDAM-krakter, dit momument aan mijn eigen zonden, besef ik toch dat het eigenlijk ook allemaal anders kan. Kijk, ik vind het nog steeds jammer dat die zigeuners uitgerekend hier besloten van de huifkar te vallen, maar het is niet anders. We gaan voorts samen door een deur, gefeliciteerd met Jeruzalem jongens, het kwam jullie niet aanwaaien."