VARAgids: "Chappelle bewijst met Sticks & Stones eens te meer een homofobe proleet te zijn. En woorden kunnen, in tegenstelling tot wat Chappelle beweert, wel degelijk impact hebben. Gelukkig is de komiek onderdeel van een uitstervend ras [oef, red.]."

VICE: "You Can Definitely Skip Dave Chappelle's New Netflix Special 'Sticks & Stones'. The comedian doubles down on misogyny and transphobia in both the special and the hidden bonus scene that follows."

National Review (never Trump Republicans): "Downplaying child molestation? Linking pro-lifers to #MeToo? Chappelle’s comedy takes a strange turn in his new Netflix special."

Nou, vergeef het ons als wij inmiddels genoeg weten. Zin in die show.