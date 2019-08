Het verbuigt de wetten van de natuur, maar dat is eigenlijk wel het minste dat we verwachtten van een stel godenzonen als Farage, Trump en BoJo. Een zero-sum game, en alsnog wordt iedereen rijker! Met het VK komt het helemaal goed want die krijgen een Art of the Trade Deal met Trump Nation, maar de grote winnaar wordt natuurlijk geheel volgens plan Nederland. "Al bijna honderd in Groot-Brittannië gevestigde bedrijven verhuizen vanwege de naderende brexit naar Nederland. Met 325 andere is Nederland nog in gesprek." En dan hebben we het niet alleen over Fish & Chips Solutions, nee, "Daar zitten grote namen bij."

Uit cijfers van Netherlands Foreign Investment Agency blijkt dat in 2018 zestig bedrijven zich vanuit Engeland in Nederland vestigde en dat daar dit jonge jaar nog eens 38 bij zijn gekomen. "De bijna honderd firma’s leveren de Nederlandse economie duizenden banen op, plus jaarlijks honderden miljoenen aan omzet – exacte aantallen kan het NFIA er nog niet opplakken." Enkele grote namen: het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA), Bloomberg, Discovery, de grote Japanse bank Norinchukin. Nu zegt het establishment dat dit alles in het niet valt bij de economische schade voor Nederland door verminderde handel met het VK, en dat is misschien allemaal wel waar, maar dat betekent nog niet dat ze gelijk hebben!