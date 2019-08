"De Brabantse gemeente Gilze en Rijen gaat morgen de historische 'hittewimpel' niet ophalen in Warnsveld." Hebben ze in Warnsveld een heel feest gepland om de officiële KNMI-hitterecord wimpel over te dragen, komen die van Gilze en Rijen niet opdagen. "Gilze en Rijen laat weten dat het feest niet in de planning past en bovendien ziet de gemeente ook de keerzijde van het record. "Het is een teken dat we ons bezig moeten houden met klimaatverandering. Veel mensen hebben veel last van de hoge temperaturen gehad", zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant." De organisatie in Warnsveld is teleurgesteld. ""Dit kan bijna niet waar zijn. Deze wimpel is 75 jaar lang gekoesterd", zegt Henk-Jan Hulleman van de organisatie." Maar het is wel waar. En omdat ze in Warnsveld helemaal niets bespaard blijft, komt er nu een of andere vrolijke vogel van Omroep Brabant de vlag ophalen. Tsja, als het zo moet, dan had dat hele record wat ons betreft niet gehoeven.