Er is ook goed nieuws. Niet voor u dit keer, maar wel voor Henry Keizer de sjoemelcremeerder die na een mislukt staaltje ranzige powerplay van de vvd toch op moest lazeren als partijvoorzitter. "Terwijl het strafrechtelijk onderzoek nog naar hem loopt, heeft oud-voorzitter Henry Keizer van de VVD zichzelf en zijn drie compagnons weer een salarisverhoging gegeven. Het viertal keerde zichzelf in 2018 bijna 2,7 miljoen euro uit, een slordige 2,5 euroton meer dan in het jaar ervoor." Zo kan het dus ook mensen. Gewoon zorgen dat je je zaakjes zelf voor elkaar hebt. Maar het is niet overal rozengeur en maneschijn helaas: de kas van het goededoelenfonds van de uitvaartvereniging die hij kaalplukte, is zo goed als leeg. "Op een zeer summier jaarverslagje op de site staat dat er vorig jaar 5 duizend euro gedoneerd is aan Het Bezield Modernisme van A.H. Wegerif, een boek over een vrijmetselaar-architect." Nou ja, je kunt nu eenmaal niet alles hebben in het leven. Opvallend: de primeur is voor Quote en niet voor het platform Follow The Money van onderzoeksterriër Eric Smit, bekend van de hele tijd op tv zeggen dat hij een onderzoeksterriër is. Smit publiceerde de eerder onthullingen over Keizer samen met Kim van Keken en nu zij ervandoor is publiceert Van Keken de onthullingen over Keizer gewoon zelf. Benieuwd waar FTM's nieuwe man op dit dossier binnenkort mee komt.