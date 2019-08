Dan gaat iedereen z'n spaargeld van de bank halen, want fuck de bankiers, vervolgens gaat het eventjes dikke crescendo met de economie, want iedereen heeft opeens -hoera- geld in handen en koopt allemaal dure impuls opeetdingen bij de Appie en impuls fletskriens bij de CoolBlue en Bol (in plaats van geld in een sok te stoppen voor die warmtepomp), behalve werknemers van banken, want die jumpen uit het raam wegens massa-ontslagen bij zieltogende banken, daarna gaat het snel bergafwaarts met de maatschappij want iedereen wordt helemaal de tiefus overvallen thuis, want iedereen heeft immers de rest van z'n geld van de bank gehaald en onder het bed verstopt, waarna sommige mensen (lees: failliete bankiers) ontzettend rijk worden door de verkoop van vuurwapens want niemand heeft nog zin om thuis overvallen te worden door klierende kutjochies met nepwapens die niet van echt te onderscheiden zijn, die uit zijn op dure televisies, die vervolgens niks meer waard zijn want niemand wil nog televisie kijken omdat Barbara Baarsma de hele dag op tv is met d'r sociaal-economisch geleuter, met als gevolg dat mensen minder geld hebben voor vegaburgers uit de Volkskrant en weer Oekraïense plofkip en Oekraïense kiloknallers gaan kopen, tot groot verdriet van de Nederlandse pluimvee-houderij, en Wakker Dier, die nog vaker die stomme radiospotjes tegen Albert Heijn moeten gaan uitzenden waardoor uiteindelijk ook niemand meer in Nederland naar de radio wil luisteren en NPO Radio 1,2,3,4, en 5 worden opgeheven, en die verschrikkelijke Ghislaine Plag dozen moet gaan duwen bij de Zalando. Dus want ons betreft zo spoedig mogelijk omláág met die rente & de gulden terug!