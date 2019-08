Ja, ID-politiekers, dit is wel waar het homoseksuele rubber de islamitische weg ontmoet hè. En nu? De Palestijnse Autoriteit van president Mahmoed Abbas in het veertiende jaar van zijn vierjarige ambstermijn, heeft de Palestijnse LGBTQ-organisatie al- Qaws verboden omdat zij ""go against and infringe upon the higher principles and values of Palestinian society." Arzeikat also charged that “suspicious parties” were trying to “sow discord and undermine Palestinian society’s peaceful state of affairs” and asserted that the police would pursue al-Qaws’s staff and turn them over to judicial authorities if it successfully collars them. He also called on Palestinians to report on any al-Qaws activity, promising informers confidentiality." Oftewel, de homokliklijn is geopend en u wordt met open armen ontvangen als u aanwijst waar de Saraceense Sodemieten zich schuilhouden. Vervolg op het onderstaande al-Qaws-draadje alhier.