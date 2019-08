Die mevrouw van de Chiquita lacht dan misschien altijd wel zo vrolijk, maar ondertussen wordt ze gekweld door een schier onverteerbaar besef: "Op enkele bananenplantages in Colombia is een gevaarlijke schimmel opgedoken". En niet zomaar een schimmel, het gaat om TR4, de bananenschimmel die je de Rolls Royce onder de bananenschimmels kunt noemen als je heel graag bananenschimmels met automerken wilt vergelijken. "De schimmel hield eerder huis in Afrika, Australië en Azië. Dat hij nu ook in Zuid-Amerika is aangetroffen, doet Sarah Gurr, hoofd voedselveiligheid van de Exeter Universiteit, spreken over een ’apocalyps voor de banaan’." Volgens de GeenStijl Helpdesk Mondiale Catastrofes zit er maar één ding op: er moet een zestienjarig meisje stoppen met naar school gaan ('banaanstaken') en dan een reisje boeken naar een banaancongres waar ze zich helemaal ongans vreet aan bananen om de wereld er bewust van te maken dat er binnenkort misschien geen bananen meer zijn. Banaan de slag!