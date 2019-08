Marcel Boekhoorn, met een vermogen van 1,9 miljard door Quote (voor de lezers van de Donald Duck die vooral geïnteresseerd zijn in de verhalen over Govert Goudglans) uitgeroepen tot Man van het Jaar. Nu snappen we dat wel, want NPO-presentator Sander Schimmelboer moet natuurlijk kontlikken & vriendjes blijven met de toffe jongens. Alleen is Boekhoorn zo'n dappere kerel, dat hij bij zijn Hema het aanvangssalaris verlaagt van 1.662 euro naar 1.632 euro. Bruto, ja, en dat is dan je tactiek om de Hema wereldwijd uit te rollen. Daar gaat je goodwill die je had gekocht met die eikelige panda's. Het zal wel bittere noodzaak zijn, nietwaar? Enfin. We kunnen het reflexieve gejammer over 'goed ondernemerschap' wel dromen - gaaaap - maar als je het zo leuk vindt om (je eigen) mensen in de bips te doen ben je dus niet de Man van het Jaar, dan ben je de Dildo van het Jaar. Gefeliciteerd, Marcel!

Hear hear hear hear

Dat vinden we schandalig ja