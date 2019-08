Maar niemand geeft een kont om hoogbouw. Nogal wiedes dat hoogbouw gevaarlijk is. Steek het onderaan in de fik en je hebt bovenaan een probleem. MAAR DAN. Elektrische auto's. De Haagse brandweercommandant Esther Lieben (landelijk portefeuillehouder incidentbestrijding) luidt de noodklok. "Politici buitelen over elkaar heen om elektrisch rijden groot te maken. Maar als zo’n batterij in brand vliegt, moeten we die vier dagen onder water zetten om het vuur te doven." VIER DAGEN GEK. Dat is van hier tot en met maandag. Eigenlijk zegt Lieben dat Jesse Klaverae spelen met mensenlevens. Dat Sharon Dijksma met haar megalomane elektroplan voorsorteert op de Grote Amsterdamse Brand van 2030. Dat Klaas Dijkhoff bestuurder is van een rijdend inferno. Nu willen we bepaalde religieuze vredesbewegingen niet op ideeën brengen maar met tien Tesla's kun je dus de Dam wegvagen: "Voor auto’s met een lpg-tank zijn vaak strenge regels. Toch is het geen probleem als er tien Tesla’s naast elkaar staan." Eindconclusie. Koop een elektrische auto en we gaan er allemaal aan. Brb, even de Prius dieselauto voltanken.