Dit Is De Toekomst Die Liberalen Willen. Zuckerbergs digitale kuisheidsgordel enerzijds, innovatieve, vrijgevochten vrouwen anderzijds. "Goth fantasy gf" Razor Candi (@, @) mag onze aandacht in ieder geval getrokken rekenen. Want zulke klasse, louter volledig uit de kleren voor premium members van haar community, waar zie je dat nu nog tegenwoordig. Toch dwingt het ons tot een moeilijke vraag: is een jetser zonder ventiel nog wel een jetser, of betreden we hiermee een juridische schemerzone? De gemoederen, Razor houdt ze bezig. Succes met je carrière meid, op het roze leger mag je rekenen!