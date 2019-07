Wij altijd maar honend wijzen naar dronken Britten die in Magaluf de straten bevuilen met pis en kots, maar nuchtere Hollandse jongens kunnen er ook wat van. Nuchtere Hollandse jongen Oussama Achraf bijvoorbeeld, die zijn enkeltje naar Costa del Raqqa bij nader inzien toch maar omboekte tot retourtje. En dan moet je bijbetalen, zeker als je op de boulevard of broken dreams ginnegappend op de foto gaat met een gekruisigd persoon - al zal je deelname aan een sniperbataljon ook niet geholpen hebben. 7,5 jaar cel. Zijn collega-nuchtere Hollandse jongen Reda Nidalha liet zijn zwembad-passe-partout eveneens in Nederland achter, om in Syrië 'humanitaire hulp' te verlenen. Dus de rechter een meetlat langs de baard leggen: te lang! 4,5 jaar cel. En zo zie je maar kinderen, ga geen zoete broodjes bakken in Allah's afbakbar (de Syrische), want voor je het weet moet je deelnemen aan een of ander re-integratieproject van de PvdA.