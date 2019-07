Die willen de kindertjes van Nederland omkatten tot bleke bangbroekjes die het woord 'bos' alleen kennen van de spelcomputer. Ergens een plek in een ver land buiten de ring alwaar bloeddorstige bijtmieren des doods om de macht strijden met reuzenteken des doods, en als je niet wordt opgevreten door een hongerige wolf je de ogen uit je kop gekrabd worden door een terrorbuizerd. "Door de bossen banjeren voelt tegenwoordig toch een beetje als spelen met je leven", aldus het AD. En dan vergeten ze nog de levensgrote kans dat je, zeker in de Brabantse bossages, stuit op een roedel wilde Blauwe Vaten. Nou mensen, geloof er niks van, volgens bioloog Kees Moeliker kunnen we gewoon het bos in: er zijn slechts een paar beestjes in Nederland """gevaarlijk"""". Dan is de kans dat je in een concertzaal een religieuze kogel in je porem krijgt haast nog groter. Laat staan de kans dat je van een keukentr... "Helaas zit de angst voor keukentrapjes niet evolutionair bij ons ingebakken, want daar gebeuren veel meer ongelukken mee."