Fotograaf Raymond Aarsman (in dezen was 'Borstenman' een betere naam geweest maar OK) kiekte dit op de Lazaruskade te Gouda en we vinden het inderdaad bezopen. Gouda is een prima pizzatopping maar kennelijk is in ieder geval één Goudse flopping doodsbang voor een foto van twee stuks forse groenten, en heeft de """vrouwonvriendelijke""" pizza-abri maar afgeplakt. Tot instemming van enkele buurtbewoners ("Ik ben heel ruimdenkend, maarrrr...."). Nou, de groentegrap is op hen, want dankzij de oprukkende sociale suikerziekte krijgt New York Pizza NOG MEER GRATIS AANDACHT. En aangezien het toch bijna etenstijd is: Wij worden hier verder geen cent rijker van, maar onze culi-tip voor vandaag is allesbehalve bloemkoolpizza, maar wel iets lekkers van New York Pizza Papa John's. Voor de vrijheid. En tieten.

UPDATE: Pizzabakkers pizzabukkers halen posters weg. Gratis linkje hierboven dus maar omgebouwd richting Papa John's. Die vonden we sowieso al veel lekkerder.

Na de breek hebben we dankzij NYP en hun treurige tegenstanders een compleet subgenre ontdekt. Ook voor ons brengt het internet nog dagelijks verse bloemkolen. MAG DIT NOG WEL?

Anders nog iets?