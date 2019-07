Zélfs de We Are Here-kliek kan straks de long dick of the law straks in hun nek verwachten. "VVD en CDA dienen vrijdag met steun van een Kamermeerderheid een initiatiefwet in om de ’flitsontruiming’ voor elkaar te krijgen. De nieuwe wet moet een einde maken aan rondtrekkende krakers die doelbewust gebruikmaken van juridische procedures waarmee ze op hun gemak weken in een kraakpand kunnen blijven." Zijn dit onze Christendemocraten nog wel? "Ze wanen zich onaantastbaar en de eigenaren, de buurt en de politie hebben het nakijken. Dat moet stoppen," aldus CDA-Kamerlid Van Toorenburg. Prima wet natuurlijk, maar dan moet de rechter wél eerst tot uitzetting oordelen, en dat gebeurt ook niet altijd.