Het voelt een beetje luguber om uit het niets afscheid te nemen van vrienden en familie maar dit is wel het moment. Dag vader, dag moeder, dag zuster Ursula. Na de Teken in het Bos des Doods, Goudvissen in de Dorpsvijver des Doods en de Eikenprocessierups des Doods zijn nu de Draaigatjes des Doods in training. Ze kunnen 'huizen binnendringen' en 'tuinen kaalvreten' en dat is nog niet alles: "Ze kunnen in tegenstelling tot de meeste andere mieren bijten", aldus directeur Bastiaan Meerburg van het plaagdierencentrum. Wageningen, Ulft, Spijkenisse, Alphen aan den Rijn en Rotterdam moeten reeds als verloren worden beschouwd. Als er een moment is om de dienstplicht weer in te voeren, dit is 'm, en dan maken we Marianne Thieme Commandant der Bestrijdingskrachten want zij heeft verstand van fauna. En waar is Generaal Graus trouwens, als je hem nodig hebt. Grenzen dicht, dit land is van ons verdomme.

Soort Romeinse invasie