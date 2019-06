Eef Hoos van Incassobureau Toetanchamon is er niks bij, want de de sherif van Nottingham heeft een nieuwe wagen. Door die kleine kudtkarretjes met het ambtelijke Oog van Sauron op het dak zijn is de hoeveelheid bekeuringen "vaak tientallen procenten hoger dan in het jaar voordat de digitale boetemachine daar zijn intrede deed. Soms is er zelfs sprake van een verdrievoudiging." Die verdrievoudiging betreft Tilburg, waar het aantal boetes van 1.560 per maand steeg naar 4.700 boetes per maand. Een aantal gemeentes gaven ook aan wat de boetes hen in euros opleverden.

Amsterdam: 18,5 miljoen in 2012 naar 30 miljoen in 2018.

Den Haag: 9,5 miljoen in 2015 naar 15,1 miljoen in 2018.

Utrecht: van 18 miljoen in 2016 naar 24 miljoen in 2018.

En dan gaat in Amsterdam per juli te prijs per boete ook nog eens van 47,60 naar 62,70. En daarom, NEXIT!