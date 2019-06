Eigenlijk wel best geestig om te zien dat 'het weer' zo'n ding is geworden anno 2019. Iedereen maar filmpjes posten als een jekko omdat het regent, onweert of gewoon stormt. Oeh bliksem! Jeetje voel eens het waait! Best hard ook nog! Paniek! Ik ervaar dat wel een beetje als de zoveelste vertrutting en de zoveelste vorm van angst om geen controle te hebben over dingen die gebeuren die de 'moderne' mens opgelopen schijnt te hebben. Die drang om gebeurtenissen te willen controleren waar mensen geen controle over kúnnen hebben, dat lijkt me zo vermoeiend.

Code geel, code rood, hitteplannen, overheidsadviezen, als het harder waait dan windkracht 4 piepen mensen al over 'extreem weer' komt er een bak onweer uit de lucht zit half NL bibberend in de kelder of ligt in foetushouding in de badkuip te wachten tot 'de wereld vergaat'. Is het een keer 30 graden krijgen mensen het warmer van het zeiken over hoe warm het wel niet is, dan van de buitentemperatuur. Puffend en klagend, sjouwend met tassen over een gloeiend hete asfaltplak, om zich dan de tiefus te gaan ergeren ergens op een sneu strandje aan de tienduizend anderen zwetende en krijsende mensen die hetzelfde 'idee' hadden. Één ff-ing dag mooi weer en er staan al oproepen in het nieuws 'kom niet meer naar het strand, het is vol' en toch weer kilometerslange files ernaartoe. Alsof je als de eerste de beste imbeciel op tweede paasdag naar de Ikea gaat. Ergens een terrasje pakken in de schaduw misschien? Lekker rustig met een koud biertje. Misschien stoppen met hysterisch zijn en gewoon accepteren, net als altijd, dat er nou eenmaal iets bestaat als 'het weer' en dat zich dat geen ene flikker aantrekt van wat dan ook. Dus buig lekker mee en geniet van de regen, de kou, de wind, het onweer, de droogte en vooral van de algemene onvoorspelbaarheid en willekeur; het is één van de weinige dingen die niet volkomen dichtgetimmerd zitten en dat laatste restje 'avontuur' zouden mensen beter koesteren dan er bang voor te zijn.