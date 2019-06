Het Frankrijk uit de VARA-conferences van de vorige eeuw (kaartleesgrapjes over paps en mams op de Parijse périphérique in de zomer, hihihahahoho), het Frankrijk van zweterige jarenzeventigchansons en zelfs het Frankrijk van de avondetappe bestaan eigenlijk niet meer. Distant memory, of lointain souvenir, zo u wil. Het hedendaagse Frankrijk is Charlie Hebdo, Bataclan, Banlieue, de Mocromaffia van Marseille en de morele idealen van postmoderne Napoleon Emannuel Macron. C'est très grave, maar 'tisnie-andèrs. Gelukkig is er nog altijd de komische verlichting in de vorm van de Gele Hesjes. Goed, het onevenredige staatsgeweld tegen die burgersukkelaars moet je even wegdenken. Maar dan is het best grappig, hoe het van staatswege(n) verplichte veiligheidsvestje tot een symbool van tegen diezelfde staat oprukkend onder- en middenklassesentiment is gaan gelden.

Maar het punt dat we eigenlijk willen maken, is de inhaker die OHRA heeft gemaakt. Het is, om bij het Frans te blijven, niet helemaal guerrilla marketing pur sang, maar het is in deze tijden van krampachtige brand safety & knipmessende social media klantenservice al snel genoeg om de Stijlloos Paarse Sales Prijs binnen te slepen. Uit het juryrapport: "OHRA beseft dat het Frankrijk waar we met de Opel Rekord en Renault 5 naar toe gingen, niet meer bestaat. Johnny Hallyday is hemelen, het zijn de Gele Hesjes die de toon bepalen qui fait la musique. Om daarop in te haken met een licht schurende commercial, die ook zomaar verkeerd zou kunnen vallen, getuigt zowel van marketingmoed als van een pienter besef van de tijdsgeest." Nou, mooie complimenten, dunkt ons. Van harte, OHRA! De hoofdprijs is dit gratis topic. Maar neem gerust eens contact op met [email protected] voor de verdere mogelijkheden.