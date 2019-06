Dat schip, wat een prins. In 1995 opgeleverd en gebouwd op de eeuwigheid, maar verdomme laat hem nou niet buiten in de regen staan dan wordt-ie zacht! In 2016 regende het schip ook al nat en was daarmee "op sterven na dood" en inmiddels is de toestand natuurlijk daar weer een overtreffende trap van. Kortom: hij is lek van boven en moet nú gerepareerd worden. Voor het eerste deel, het schip "redden van verrotting", is ongeveer een miljoen euro nodig, en daartoe lanceren de bootjongens binnenkort een campagne. Het tweede deel, de restauratie zelf, kost nog een aantal miljoen en zal zo'n zeven jaar in beslag nemen. Nou, wij zeggen het project alvast onze harten en pincodes toe, want als we ons bezoek aan de outlet-paradijs niet langer kunnen maskeren als een culturele middag, hoeveel zin heeft het leven dan eigenlijk nog.