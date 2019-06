Duurzame idealen zijn mooie dingen. Ze leveren prachtige verhalen op over koeien die vrij dartelen in de weide, meer zonlicht krijgen dan de gemiddelde loonslaaf en vaker worden geknuffeld dan een kantoorkat. Maar laten we wel wezen: idealen zijn vaak duur en uiteindelijk draait het allemaal om de poen in de portemonnee. Een gezin kun je niet voeden op idealen, daar moet gewoon goed voedsel in. Laten wij daar nou HET IDEALE VLEES voor weten. Bij de dierenvrienden van Koopeenkoe.nl krijg je goed geknuffeld vrije weide-rundvlees en is het per maaltijd gewoonweg goedkoper dan in koelvakken van de coalitiesupers. Nu ook voor uw gemak verpakt & gratis verzonden in compacte gezinsverpakkingen, vanaf vier tientjes voor 20 maaltijden dus maar twee piek per portie. Probeer het eens! Ook verkrijgbaar in kip of varken.