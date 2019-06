: Je zou maar eens wat tijd in je huisdier stoppen... Mensen hebben al moeite om het nieuws af te kijken.

Je kunt beter inconsequent zijn tegen je kinderen dan je hond, helemaal eens.



jcvjcvjcvjcv | 07-06-19 | 19:42 In mijn ervaring niet. Die mensen kennen hun beestje. De ergsten zijn mensen die een hond niet als hond willen behandelen want zielig. Zien een commando dat binnen 5 seconden word opgevolgd als afgericht.

Je zegt iets 1 keer, op normale toon ook als het beestje 10 meter van je af staat. Is er geen directe reactie is hij niet afgericht. En dan boeit het niet wat de verdere omgevingsfactoren zijn: Jouw woord is wet en onveranderlijk.

Voor de duidelijkheid, dat is niet zielig. Je hond slaan als hij niet luistert wel, minder dan twee uur per dag lopen wel, de hele dag in zijn mand leggen wel en etc. Honden houden van duidelijkheid, vinden ze lekker en hoeft echt niet als afsnauwen of onderdrukken van het beestje over te komen.

Een goed opgevoede hond luistert, ongeacht. Doet hij dit niet ligt het aan het baasje en dan heb je inderdaad een riem nodig, onder andere.