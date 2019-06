Pas nog de loftrompet geblazen over onze zuiderburen, maar die policorrelige Vandermeersch maakt daar geen onderdeel van uit.

Met je Nieuwe Rotterdamsche Courant/Handelsblad, in, godbetert, hellhole Amsterdam.

Met je "Lux et Libertas."

Met je -"Slijpsteen van de geest".

Tieft een eind op, Vlaamse fukking faggot -streep- cultuurverneukerT.

Ooit was NRC de krant voor prima buitenlandse journalistiek. Goede insteek, tamelijk objectief en breed ingezet enzo.

Nu moet het worden gevuld met columns over eten, de kinderen, de heilzame werking op het lichaam van quinoa, of groene thee, and so on.

Kranten sowieso per definitie een nooit uitstervende, maar wel reutelende soort in doodsangst, in de maatschappij.