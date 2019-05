Je snapt het echt niet hè? Jij bent niet de overheid, je bent niet de EU, de overheid en EU is jouw meester. Ze hebben net zoveel lak aan je als je bestuurders op nationaal niveau, maar dan met nog wat meer gevaarlijke macht en afstand. Maar gefeliciteerd, jouw heersers zijn zo te zien weer een paar jaartjes gered.

Nooit een gebrek aan naïeve, niet al te snuggere of kortzichtige zielen om te stemmen voor hun eigen ondergang. Jammer voor je als straks de belastingen geharmoniseerd worden, naar boven... Jij bent waarschijnlijk een mooi doelwit voor Fransje met zijn minimumloon voor alle Europeanen, zonder negatieve gevolgen of kosten zoals hogere werkloosheid zogenaamd. Dan nog even een "progressief" belastingstelsel met een hoogste schijf van 75%, niet omdat het nut heeft of welvaart brengt, maar omdat het Fransje stemmen oplevert en de afgunst ruim baan geeft. Heb je al een vluchtplan voor je vermogen, of laat je je uit idealisme gewoon lekker leegzuigen?

En nee, ik ben zelf niet bijzonder rijk, dus voor mij zal het weinig uitmaken. Behalve dat we straks allemaal gemiddeld gaan zinken zodra de socialisten de macht hebben over het hele continent, of de potverteerders zoals de Republikeinen in de VS denken dat je alles oneindig kan financieren met schulden. Want de EU is in geen enkel opzicht beter dan één van haar lidstaten.

Ook nog even wat lekker veel immigranten die niks kunnen, niks willen en een middeleeuwse mentaliteit hebben over mensenrechten, en het feest is helemaal compleet... Ik was even vergeten dat ik geen democraat was en niet geloof in de wijsheid van de domme meerderheid, maar deze verkiezingen tonen het maar weer eens aan.