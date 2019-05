Ondertussen, in het kader van “verkiezingsfraude”, meent een bepaalde online nieuwsdienst ons nogmaals aan de door Baudet gedeelde video te moeten herinneren. Dit keer met een “factcheck” waaruit blijkt dat de video afkomstig is van extreemrechtse groepen, een feit dat men groots (als eerste artikel vergroot op de site) meent te moeten uitlichten. En met slechts summier iets over de inhoud van de video waar niets extreems in zit.



Ga morgen stemmen, maar ga vooral stemmen op de partij die het best bij je past; laat je niet gek maken door de media. Lees elk bericht over elke partij alsof het propaganda is, of het nu om “nieuws” over het FvD, de VVD, of DENK gaat.