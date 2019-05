Nou jongens, dat was het dan. Dé serie die de '10s definieerde is voorbij. Trailer onderstaand, alle spoilers en memes na de breek.

Ach, we kunnen ook moeilijk van twee tv-schrijvers verwachten dat ze een verhaal even goed in elkaar draaien als Martin zelf. Maar toch hè, ook de allerlaatste aflevering voelde wat gemakzuchtig. Sterker nog, het was de laagstgewaardeerde aflevering ooit.

Dany ging dark en moest dus gestopt worden. Het was eigenlijk de laatste cliff hanger: wie zou de trekker overhalen? Het werd Jon, en eigenlijk op een heel cliche manier, tijdens een omhelzing. De happy ever after die volgde, met Bran op de troon, had ook niet het gewicht waar we op hoopten, al is de boel waarschijnlijk wel in goede handen zo. Tyrion Hand of the King, en geen psychopaat als koning.

De rest van de plot armor laten we maar gewoon even aan de memes over. Want gelukkig kunnen we nog wel genieten van de character arcs die tot aan seizoen 6 zo kundig opgebouwd werden. Check onderstaande compilatie van Jamie en Jon bijvoorbeeld. Ach, mooie herinneringen, die hebben we er heus wel aan.